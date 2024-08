Zaprojektują modernizację kolejnych torowisk

Warszawska spółka wykona dokumentacje projektowe kolejnych trzech odcinków trakcji tramwajowych, które mają zostać przebudowane w ramach unijnego projektu. Prezydent Michał Missan podpisał umowy z wykonawcą tego zadania.

Warszawska firma CONE AMG przygotuje dokumentację na przebudowę tramwajowego odcinka trakcyjnego w Alei Grunwaldzkiej od rozjazdu na wysokości ul. Jana Amosa Komeńskiego do peronów przystanków tramwajowych przy pętli tramwajowej na ul. Druskiej, odcinka trakcyjnego w ul. 3 Maja w Elblągu od Pl. Konstytucji do Pl. Grunwaldzkiego oraz na budowę torów odstawczych wraz z siecią trakcyjną na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej w Elblągu.

Powyższe trzy odcinki planowane do modernizacji są częścią wartego ponad 184 mln złotych projektu, o dofinansowanie którego prezydent będzie wnioskował w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Zakłada on zakup 10 nowych wagonów tramwajowych oraz przebudowę sześciu odcinków torowisk.

W ubiegłym tygodniu podpisane zostały pierwsze trzy umowy na wykonanie dokumentacji przebudowy torowiska tramwajowego wraz z konstrukcją i nawierzchnią drogową na skrzyżowaniu ulicy Płk. Stanisława Dąbka z al. Józefa Piłsudskiego w Elblągu, przebudowę tramwajowego odcinka trakcyjnego w Al. Grunwaldzkiej w Elblągu od ul. 3 Maja do ul. Polnej oraz przebudowę torowiska w ul. 1 Maja w Elblągu od ul. Pl. Słowiańskiego do Pl. Konstytucji. To zadanie zrealizuje firma Progreg Sp. z o.o z Krakowa.