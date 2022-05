Zatorze drogowo zmienić się może

O planowany dojazd do nieruchomości pomiędzy Malborską a Mielczarskiego pyta władze miasta radny Paweł Kowszyński (PiS). Jakie rozwiązania w tym względzie zostaną wprowadzone w ramach realizowanej tam inwestycji?

- Półhektarową działkę w Elblągu przy ulicy Malborskiej i Mielczarskiego kupił deweloper Inpro z Gdańska. Deweloper, jak zapowiada, chce wybudować w tym miejscu osiedle z 290 mieszkaniami oraz miejsca garażowe i postojowe na ok. 300 miejsc parkingowych. Warto wspomnieć, że ww. działki obecnie nie posiadają bezpośredniego dojazdu. Mieszkańcy sąsiadujących nieruchomości uważają, że układ komunikacyjny do ww. działek wymaga wybudowania nowego połączenia drogowego odciążającego i omijającego ulicę Romualda Mielczarskiego na odcinku pomiędzy dyskontem, przedszkolem a szkołą podstawową, które już są obciążone ruchem samochodowym oraz pieszym – wskazuje radny. Według niego mieszkańcy sugerują nowe połączenie komunikacyjne, jakim byłaby droga od strony Malborskiej, np. nad Kumielą, co miałoby zapobiec zwiększeniu natężenia ruchu w okolicach szkoły i przedszkola.

Jak podkreśla w odpowiedzi na pismo radnego wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak, realizacja inwestycji mieszkaniowej wiąże się z jej skomunikowaniem do dróg publicznych.

- Na wniosek inwestora tj. firmy Inpro S.A. wydana została decyzja administracyjna na przebudowę zjazdu na teren inwestora z drogi publicznej ul. Mielczarskiego. W decyzji tej zobowiązano jednocześnie inwestora do zawarcia tzw. umowy drogowej określającej warunki i zasady realizacji przebudowy i budowy układu drogowego stanowiącego skomunikowanie tej inwestycji do dróg publicznych – pisze Janusz Nowak.

Jak podkreśla wiceprezydent, firma i miasto podpisały umowę, na podstawie której inwestor zrealizuje prace związane z budową i przebudową układu drogowego "w celu zapewnienia dojazdu do planowanego przedsięwzięcia".

- Określony w umowie sposób skomunikowania zakłada m. in. zminimalizowanie uciążliwości dla mieszkańców, rozłożenie dodatkowego ruchu na kilka ulic, poprawę istniejącej infrastruktury drogowej oraz zapewnienie dodatkowych, ogólnodostępnych miejsc postojowych w sąsiedztwie inwestycji – czytamy w odpowiedzi wiceprezydenta.

Jak informuje Janusz Nowak, w I etapie inwestycji mieszkaniowej, który jest związany z realizacją budynku mieszkaniowego, inwestor ma wykonać połączenie drogowe "od ulicy Mielczarskiego do działki 144/9". W II i III etapie inwestycji, w których powstaną trzy budynki mieszkalne, inwestor ma wykonać zjazd z ulicy Malborskiej wraz z nowym obiektem mostowym przez rzekę Kumielę.

- Dodatkowym zobowiązaniem inwestora zawartym w umowie drogowej jest budowa ogólnodostępnego parkingu na działce miejskiej nr 218/38 na ok. 70 miejsc parkingowych, z których będą mogli korzystać okoliczni mieszkańcy – podkreśla wiceprezydent Nowak.