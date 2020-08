ZBK nie ma dyrektora

Artur Adamczuk nie jest już dyrektorem Zarządu Budynków Komunalnych. Urząd Miejski szuka nowego szefa tej instytucji, dotychczasowy dyrektor otrzymał stanowisko zastępcy, obecnie jest na urlopie.

Urząd Miejski rozesłał dzisiaj do mediów komunikat, w którym tłumaczy, że zmiany organizacyjne w ZBK są spowodowane nowymi wyzwaniami dotyczącymi zarządzania miejskim zasobem nieruchomości i efektywnej gospodarki energetycznej.

"Stosując się do zapisów dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie: krajowych redukcji emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy oraz w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i efektywności energetycznej, wspólnie z Energą Kogeneracja nasze miasto przystąpiło do wymiany źródeł węglowych na w pełni ekologiczne. Miasto wdrożyło również program dofinansowania wymiany źródeł ciepła o tzw. „niskiej emisji”. Z tego programu skorzystało już ponad 400 beneficjentów. Kolejnym etapem poprawy jakości powietrza jest wymiana pieców węglowych w zasobach komunalnych. Kolejna perspektywa finansowa UE daje duże możliwości pozyskania funduszy na ten cel. Musimy się do tego dobrze przygotować. Jest to duże wyzwanie dla Zarządu Budynków Komunalnych. W związku z tym dziś ogłoszony zostanie konkurs na dyrektora ZBK - informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Dotychczasowy dyrektor ZBK Artur Adamczuk będzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora, obecnie przebywa na urlopie. - Jednocześnie informujemy, że wprowadzane zmiany nie pociągają za sobą zwiększenia etatów – wręcz przeciwnie. Wskutek wprowadzonych zmian zatrudnienie w ZBK zmniejszone zostało o 5 etatów z 66 do 61 - dodaje Joanna Urbaniak.

Wśród wymogów stawianych kandydatom na nowego dyrektora ZBK jest m.in.: wykształcenie wyższe magisterskie z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, minimum 5-letni staż pracy, w tym 2-letni na stanowisku kierowniczym, dodatkowym atutem będą również uprawnienia budowlane. Kandydat na to stanowisko musi również przedstawić koncepcję funkcjonowania Zarządu Budynków Komunalnych. Dokumenty będzie można składać do 28 sierpnia.

Artur Adamczuk nie chciał wypowiadać się w tej sprawie do mediów. Odesłał nas do rzecznika prezydenta Elbląga.