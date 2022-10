Znajdzie się inwestor na działki przy Mazurskiej?

Władze miasta chcą sprzedać w przetargu kompleks działek przy ul. Mazurskiej, leżący już na terenie Rubna Wielkiego. Kompleks gruntów o łącznej powierzchni 4 tys. m kw. wyceniono na 424 tys. złotych netto.

Kompleks działek znajduje się w odległości ok. 120 m od drogi wojewódzkiej nr 503. W okolicy jest zabudowa mieszkalna, przemysłowa i tereny zielone. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wystawione na przetarg nieruchomości są przeznaczone pod działalność produkcyjną, składy, magazyny i zabudowę usługową.

Licytacja działek odbędzie się 14 listopada w Urzędzie Miejskim. Rzeczoznawcy wycenili ich łączną wartość na 424 tys. zł netto. Zwycięzca przetargu będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy działek do końca 2025 roku i zakończenia inwestycji do 31 grudnia 2027 r.

Dodajmy, że działki nie są uzbrojone. Media komunalne są doprowadzone do sąsiednich działek i podłączenie ich do wspomnianych nieruchomości. Przez część tego terenu przebiega światłowód.