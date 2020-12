Znalazł się chętny na tę działkę

Miasto znalazło kupca na niezabudowaną działkę przy skrzyżowaniu ul. płk. Dąbka z Węgrowską. Ma na niej powstać dwukondygnacyjny budynek handlowo-usługowy.

Dwie działki, o łącznej powierzchni 1400 metrów kwadratowych, władze miasta oddadzą inwestorowi w użytkowanie wieczyste. Teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, ale zgodnie z decyzją prezydenta o warunkach zabudowy z września 2020 roku może tu powstać jedynie dwukondygnacyjny budynek handlowo-usługowy.

Cena wywoławcza uzbrojonej nieruchomości wyniosła 376 tysięcy (plus VAT). Ustny przetarg odbył się 30 listopada, wzięło w nim udział dwóch oferentów. Zwycięzcą licytacji została osoba fizyczna, która zaoferowała za działkę prawie 380 tysięcy złotych. Uzyskała ona prawo do użytkowania wieczystego działek na okres 40 lat, w pierwszym roku obowiązywania umowy zapłaci prawie 95 tys. zł, w kolejnych latach - po 3 procent wartości użytkowania.

- Nabywca powinien sporządzić analizę ruchu drogowego, która określi potrzeby komunikacyjne, wpływ na układ drogowy, a także zapotrzebowanie na miejsca postojowe. Miejsca postojowe należy przewidzieć na nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu. Ewentualnie, jeżeli będzie taka możliwość, zarządca drogi dopuszcza możliwość wybudowania nowych, ogólnodostępnych miejsc postojowych, w obrębie działki drogowej. Ponadto na inwestorze ciążył będzie obowiązek przebudowy drogi wewnętrznej ul. Węgrowskiej na koszt nabywcy – takie m.in.warunki zawierał przetarg.

Zwycięzca przetargu jest zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy działek do końca 2022 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2025 roku.