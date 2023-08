Znamy najnowsze statystyki przekopu. Rośnie liczba jachtów

Rośnie liczba jednostek, które przepływają przez kanał przez Mierzeję Wiślaną. W lipcu było ich już prawie 300 przepraw przez śluzę, większość stanowią jachty.

Kanał przez Mierzeję Wiślaną został otwarty 17 września ubiegłego roku. Wówczas do końca miesiąca przez śluzę odbyło się ponad 230 przepraw. Zadziałał .m.in. „efekt nowości”, wiele osób chciało sprawdzić, jak funkcjonuje przekop. Z miesiąca na miesiąc liczba przepraw malała, co miało też związek z końcem sezonu żeglugowego. Grudzień, styczeń i luty to praktycznie zastój na śluzie.

Od kwietnia, gdy ruszył kolejny sezon żeglarski, liczba przepraw przez kanał na Mierzei Wiślanej, z miesiąca na miesiąc rośnie. W kwietniu było ponad 80, w maju ponad 150, w czerwcu prawie 200, w lipcu – ponad 270. Większość stanowiły przeprawy rekreacyjne, czyli jachtowe.

Poniżej prezentujemy dane dotyczące przepraw przez kanał na Mierzei Wiślanej, jakie otrzymaliśmy od Urzędu Morskiego w Gdyni.

Zestawienie śluzowań od 18 września 2022 roku

18.09.2022-31.07.2023 Rekreacyjne Rybackie Państwowe Komercyjne wrz.22 220 1 9 6 paź.22 140 1 10 19 lis.22 11 1 7 24 gru.22 0 0 1 17 sty.23 2 0 3 31 lut.23 0 0 8 30 mar.23 0 2 11 30 kwi.23 34 0 21 33 maj.23 96 1 15 47 cze.23 152 8 4 35 lip.23 244 1 20 11

Źródło: Urząd Morski w Gdyni