ZUO zbuduje kompostownię

19 mln złotych ma kosztować budowa kompostowni odpadów organicznych, którą na swoim terenie zbuduje Zakład Utylizacji Odpadów. Spółka wybrała już wykonawcę budowy instalacji, teraz szuka inżyniera kontraktu.

- Kompostownia ma powstać jeszcze w tym roku. Będzie przerabiać na kompost opady organiczne pod dachem, w układzie zamkniętym, co zminimalizuje uciążliwości zapachowe instalacji. Rocznie w ten sposób będzie przerabianych na kompost około 6 tysięcy ton odpadów organicznych – zapowiada Andrzej Lemanowicz, dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu.

ZUO rozstrzygnął już przetarg na wykonawcę prac w pierwszym etapie, którym zostało konsorcjum firm Fostech z Barczewa i MTM Budownictwo z Tarnowa. Zaprojektuje ono i wybuduje instalację do przetwarzania organicznych odpadów (zamknięte żelbetowe bioreaktory) oraz infrastrukturę towarzyszącą – mury oporowe, sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną i oświetlenie. Całkowita wartość prac w tym etapie to 12,3 mln złotych. W sumie ZUO na inwestycję w kompostownię ma wydać ok. 19 mln złotych, z czego 10,6 mln to dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z kolei 4,5 mln zł to pożyczka z NFOŚiGW, wkład własny miejskiej spółki to prawie 4,3 mln zł.

Dzięki budowie kompostowni pod dachem miejska spółka chce m.in. ograniczyć masę składowanych odpadów na terenie ZUO i zwiększyć moce przerobowe kompostowni (dotychczas funkcjonowała ona na wolnym powietrzu) to 12 tys. ton rocznie.

ZUO właśnie szuka inżyniera kontraktu do realizacji tej inwestycji. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 17 lutego.