ZUS odpowiada na pytania i szkoli online

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu zaprasza do udziału w dyżurach telefonicznych oraz szkoleniu on-line, które odbędą się:

- 21 września w godz. 8 do 14 pod numerem (89) 644 88 22, dyżur telefoniczny na temat Ulg w spłacie należności z tytułu składek- formy pomocy dla przedsiębiorców.

- 21 września w godz. 8 -14 pod numerem (55) 641 36 57, dyżur telefoniczny na temat Tarczy Antykryzysowej - formy pomocy udzielanej przez ZUS.

- 22 września w godz. 9 do 13 pod numerem 89 646-62-37 (wew. 147 lub 235), dyżur telefoniczny na temat Prawidłowości składania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych.

- 22 września w godz. 10 do 13 pod numerem (55) 641 92 87, dyżur telefoniczny na temat Zasad przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego.

- 23 września w godz. 8 do 14 pod numerem (55) 641 36 57, dyżur telefoniczny na temat Program PŁATNIK i E-Płatnik.

- 24 września w godz. 10 do 13 pod numerem (55) 243 21 23 wew. 22, dyżur telefoniczny na temat PUE krok po kroku.

Bezpłatne szkolenie on-line 23 września o godz. 9 na temat Rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. W trakcie szkolenia omówimy:

1. Jak zarejestrować działalność gospodarczą.

2. Jakim ubezpieczeniom podlega osoba prowadząca działalność gospodarczą.

3. Jakie obowiązki ma prowadzący działalność gospodarczą wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

Zapisy na szkolenie przyjmujemy do 20 września 2021 r., tylko mailowo na adres Elblag_szkolenia@zus.pl

W zgłoszeniach na szkolenia prosimy o podanie:

1. Adresu e-mail, na który wyślemy zaproszenie.

2. Datę i temat szkolenia.

3. Numer telefonu do kontaktu.

Prosimy również o odesłanie Oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szkolenie prowadzone będzie za pośrednictwem Cisco Webex Meeting. W dniu spotkania na wskazany przez Państwa adres mailowy wyślemy link do wydarzenia. Dołączenie do spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w treści maila przycisku Join meeting (dołącz do spotkania). Prosimy o wyposażenie się w mikrofon i słuchawki.