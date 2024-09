Zyski i straty miejskich spółek

Spośród 11 spółek, w których samorząd Elbląga ma udziały, w 2023 roku pięć wypracowało zysk, sześć poniosło straty. Ponad 30 milionów złotych miasto musiało dołożyć do komunikacji miejskiej, stratę w wysokości 4,5 mln złotych poniosło Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Tradycyjnie we wrześniu departament gospodarki miasta przedstawia radnym raport z działalności miejskich spółek za poprzedni rok. W tym artykule skupiamy się na zyskach i stratach oraz przychodach, jakie one osiągnęły. Dodajmy, że miasto jest udziałowcem 11 spółek, z tego w siedmiu jest jednym właścicielem.

Przychody

Wszystkie spółki, w których Elbląga ma udział, wypracowały w 2023 roku przychody w łącznej wysokości 423 mln zł (w tym 387 mln to przychód firm, w których miasto ma 100-procentowy lub większościowy udział). To odpowiednio o 19,9 i 18,6 proc. więcej niż w 2022 r. Najbardziej przychody rok do roku wzrosły w Port Mare (spółka budująca biurowiec na Wyspie Spichrzów, miasto ma 3,1 proc. udziałów) – o 225 proc. (w sumie 3 mln zł), są to odsetki od wolnych środków pieniężnych, którymi dysponuje.

Wyraźny wzrost przychodów odnotowały także Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (29,6 proc., w sumie 4,6 mln zł), co jest związane z oddaniem do użytku nowego 60-mieszkaniowego budynku przy ul. Wiejskiej oraz Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (29,2 proc., w sumie 214 mln zł), co jest związane ze wzrostem cen ciepła i kosztami jego wytwarzania. Znacząco (o 33 proc,, w sumie 300 mln zł) wzrosły też przychody Centralnego Wodociągu Żuławskiego (w którym Elbląg ma 2,6 proc. udziałów), a powodem jest zwiększona ilość robót.

Zyski i straty

W tych statystykach skupiamy się tylko na siedmiu spółkach, których 100-procentowym właścicielem jest elbląski samorząd, a więc mieszkańcy. Zysk osiągnęły: EPEC (prawie 1,6 mln zł, przy stracie rok wcześniej prawie 2 mln zł), Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (1,1 mln zł, przy stracie rok wcześniej 1 mln zł) oraz ETBS (805 tys. Zł, przy zysku rok wcześniej prawie 550 tys. zł).

Niestety, coraz więcej samorząd musi dopłacać do komunikacji miejskiej. W 2023 roku do działalności Zarządu Komunikacji Miejskiej już 27,9 mln złotych (rok wcześniej było to 22,4 mln zł), a Tramwajów Elbląskich - 2,7 mln zł (rok wcześniej prawie 3 mln zł).

- W 2023 roku o 1,9 mln zł, czyli o 21,2 proc. wzrosły przychody ze sprzedaży biletów, a o 631 tys. zł (36,1 proc.) wzrosły przychody ze strefy płatnego parkowania, co wynikało ze zmiany cen wprowadzonych w grudniu 2022 r. – konkludują urzędnicy departamentu gospodarki miasta w raporcie, dodając że mimo to strata na działalności jest większa z powodu wzrostu cen usług przewozowych. – Koszty usług przewozowych stanowią 90 procent kosztów spółki i w 2023 roku wyniosły 38 mln zł przy 30,8 mln zł w 2022 roku – dodają.

Z kolei ujemny wynik działalności Tramwajów Elbląskich, przy większych o 21 proc. przychodach (czyli o 3,3 mln zł) i większych o 16,5 proc. Kosztach rok do roku (czyli o 3,1 mln zł) wynika, jak tłumaczą urzędnicy, z przyjętego w mieście rozwiązania, według którego wszystkie inwestycje w torowiska, trakcje i tabor tramwajowy realizuje samorząd a nie spółka, a stawka za wozokilometr, ustalona również przez miasto, nie pokrywa kosztów amortyzacji w spółce.

Najbardziej wyraźne pogorszenie wyniku finansowego nastąpiło jednak w Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Spółka na koniec 2023 roku poniosła 4,5 mln straty (rok wcześniej wyniosła ona 514 tys. zł). Przychody wzrosły o 6,7 procent rok do roku (o 4,4 mln zł), ale koszty już o 13 procent (o 8,7 mln zł). – Wyraźnie wzrosły ceny materiałów i energii, amortyzacji oraz wynagrodzeń z narzutami – tłumaczą urzędnicy, dodając, że obowiązująca od trzech lat taryfa za wodę i ścieki nie w pełni pokrywa koszty ponoszone przez EPWiK. Wiemy już, że nowa taryfa została zatwierdzona przez Wody Polskie i od 1 października ceny mają wzrosnąć o 27 procent (o zapowiedziach podwyżki pisaliśmy tutaj).

Stratę na działalności w 2023 roku – w wysokości 784 tys. zł (rok wcześniej strata wynosiła niespełna 270 tys. zł) - poniósł także Zakład Utylizacji Odpadów. Wiąże się to z niższymi przychodami spowodowanymi „zmniejszeniem ilości odpadów i zmianą ich struktury”. Stratę w wysokości 127 tys. zł (rok wcześniej był zysk 177 tys. zł) ma też Zarząd Portu Morskiego, co jest związane z rekordowo niskim poziomem przeładunków w porcie. W 2023 roku wyniósł zaledwie 37 tys. ton towarów.

We wtorek zaprezentujemy dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w miejskich spółkach