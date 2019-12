Ławki na słońce

Na starówce stanęły dwie ławki solarne – z dostępem do internetu i możliwością ładowania sprzętu elektronicznego. Mają też stojaki, w których można zaparkować rower. To Waszym zdaniem hit czy kit?

Jedna z ławek stanęła na placu katedralnym, druga na bulwarze Zygmunta Augusta tuż przy rzece. Każda z nich ma dwa wejście USB do ładowania sprzętu elektronicznego i urządzenie wi-fi. Miasto pozyskało na ich zakup pieniądze z konkursu „Łączy nas turystyka” ogłoszonego przez marszałka województwa. Wystartowało w nim we współpracy z elbląskim oddziałem PTTK.

- Projekt jest wart 50 tysięcy złotych, dofinansowanie – 16 tys. złotych. Z tych środków zostaną zakupione i zamontowane dwie ekoławki solarne ze stojakami rowerowymi, które staną przy bulwarze Zygmunta Augusta i placu katedralnym oraz trzy samoobsługowe stacje naprawy rowerów, które powstaną przy istniejących punktach szlaku Green Velo – przy ul. Stawidłowej, Kościuszki i w Bażantarni. To jest swego rodzaju pilotaż. Zobaczymy, czy się one przyjmą i czy mieszkańcy będą chętnie z tego korzystać – mówił kilka miesięcy temu Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Samoobsługowe stacje rowerowe też już zostały zamontowane na swoich miejscach.

Jak Wam się ten pomysł podoba? To Waszym zdaniem hit czy kit?