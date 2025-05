To będzie hit czy kit letniego sezonu nad Bałtykiem?

Głosowanie wymaga zalogowania. Link do logowania znajduje się na dole strony.

Od jesieni ubiegłego roku trwają w Stegnie prace przy przebudowie wejść na plażę numer 66, 67 i 68. Chociaż efekt końcowy inwestycji poznamy w połowie maja, to nowe wejścia i promenada już podzieliły turystów na ich zwolenników i przeciwników. Ciekawi jesteśmy, jakie zdanie mają w tej sprawie nasi Czytelnicy. Zdjęcia.

Prace rozpoczęto tuż po zakończeniu ubiegłorocznego sezonu turystycznego. Przebudowę wejść realizuje gdańska spółka TSG Polska. Wejście na plażę nr 66 ma być przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Gmina Stegna wizualizację odnowionych trzech wejść na plażę pokazała już w marcu ub. roku. Inwestycja ma zostać ukończona w połowie maja, a jej koszt to ponad 6 mln zł. Czy mieliście już okazję zobaczyć nowe wejścia na plażę w Stegnie? Waszym zdaniem będzie to hit czy kit tego sezonu na Bałtykiem?

To jak prezentują się wieczorem nowe zejścia na plażę i promenada w Stegnie pokazał na filmie lokalny portal www.namierzeję.pl.