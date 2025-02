Walentynkowy Elbląg. Hit czy kit?

Głosowanie wymaga zalogowania. Link do logowania znajduje się na dole strony.

Miasto postanowiło przyozdobić starówkę z okazji walentynek. Jak Wam się podoba ten pomysł? Zapraszamy do głosowania i dyskusji w komentarzach. Zobacz zdjęcia.

Miłość wśród ulic Elbląga przemyka

i zamiast łopaty dzielnego Piekarczyka,

uznali decydenci, że nadeszła pora,

by prym teraz wiodła strzała Amora.

W zimowym blasku słońca nam się mieni,

moc balonów-serduszek w kolorze czerwieni,

rozciąga się tych ozdób jak z miłosnych snów,

troszeczkę od Rycerskiej po Wyspę Spichrzów.

Szepcą zakochani sobie piękne słowa,

w serduszkach jest katedra i Brama Targowa,

a z nimi się miesza dzisiaj śnieżna biel,

od biblioteki po Galerię EL.

Dłonie splecie uścisk, do ust przylgną usta,

także na bulwarze Zygmunta Augusta.

Miłość może człowieka wznieść ponad obłoki,

chyba że jest zwodzony niczym Most Wysoki...

Gdybym umiał grać (i gdybym miał gitarę),

grałbym serenady dziś pod Porta Mare,

bo głębsze me uczucia nawet w zestawieniu

z torem wodnym do miasta (już po pogłębieniu).

Czy jesteś samotny, czy też jesteś w związku,

możesz walentynki spędzić po elbląsku.

Polak powie "słodko", Anglik powie "sweet",

a my Was pytamy: czy to Hit czy kit?