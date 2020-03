Dzień Kobiet, Dzień Kobiet! Niech każdy się dowie!

Dzień Kobiet swoimi korzeniami sięga starożytności. Jego początki miały jednak głównie wymiar polityczny i były związane z walką kobiet o swoje prawa. Dziś święto to ma wymiar symboliczny (wyłączając może tylko manify). W Polsce mężczyźni obdarowują kobiety kwiatami i słodyczami. Czy tak samo to święto obchodzone jest w innych krajach? Zapytaliśmy o to obcokrajowców, którzy mieszkają w Elblągu lub odwiedzali nasze miasto, a także elblążan, mieszkających za granicą.

Wywalczyły swoje prawa, teraz świętują, ale czy wszędzie?

Swoje kobiety prezentami obdarowywali już w starożytności Rzymianie. Święto kobiet przypadało wówczas również na początku marca. Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet sięgają jednak XX wieku i wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i Europie.

W 1910 roku w Kopenhadze Międzynarodówka Socjalistyczna ustanowiła obchodzony na całym świecie Dzień Kobiet. Miał on wtedy służyć krzewieniu praw kobiet, a także wspierać wprowadzenie praw wyborczych dla kobiet. Rok później Dzień Kobiet obchodzono już w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. 8 marca 1917 o swoje prawa zaczęły walczyć kobiety w Rosji. Po rewolucji październikowej feministka bolszewicka Aleksandra Kołłotaj przekonała Lenina do ustanowienia 8 marca oficjalnym świętem w Rosji. Tradycja tego święta pozostała do dzisiaj. Jak się jednak okazuje, święto to huczniej obchodzone jest obecnie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: w Rosji, na Białorusi, w Polsce, na Węgrzech czy w Bułgarii. W Danii, Szwajcarii czy Niemczech, czyli w krajach, w których narodziło się to święto, nie ma zwyczaju obdarowywania kobiet.

Kwiaty, czekoladki, impreza w pracy albo krótka wzmianka w radio

Jak łatwo się domyślić, zarówno my jak i nasi wschodni sąsiedzi pamiętają 8 marca o kobietach, tych najbliższych a także koleżankach z pracy. Podobnie jest w Bułgarii i na Węgrzech.

- Wszystkie kobiety spędzają ten dzień z rodziną. Standardowym prezentem są kwiaty: tulipany lub mimoza, zapach i pocałunki, a mężczyźni przejmują najczęściej prace domowe tego dnia – mówi Tatiana z Kaliningradu.

- Daje się przede wszystkim kwiaty. Niektórzy czekoladę, kolczyki albo koronkową bieliznę. Czasami w zakładzie pracy są organizowane przyjęcia, ale nie obowiązkowo – dodaje Vitalij, również z Kaliningradu.

- Na Białorusi Dzień Kobiet jest oficjalnym świętem, jest to dzień wolny od pracy. Każda kobieta dostaje kwiaty, jakiś prezent i oczywiście słodycze z herbatą – mówi Lena. - W rodzinach też obchodzi się to święto. Żona, córka, mama lub siostra czekają na kwiaty i słowa pełne miłości, a wszystkie ulice i kramy są zastawione kwiatami i różnego rodzaju drobiazgami. Dla Białorusinów to nie tylko Dzień Kobiet, lecz także początek wiosny i nowego życia. Od dziecka dziewczynki wiedzą, że od tulipana otrzymanego 8 marca zaczyna się wiosna. Mężczyźni starają się zrobić w domu świąteczną kolację.

- Najbardziej reprezentatywnym kwiatem we Włoszech, który daje się tego dnia paniom, jest tzw. akacja srebrzysta czyli mimoza, niedostępna w Polsce. To typowy prezent dla kobiet tego dnia – mówi mieszkający o kilku lat w Elblągu Gianfilippo Legnani.

Inaczej do Dnia Kobiet podchodzi się w krajach zachodnich, tam gdzie to święto właściwie się narodziło. W Anglii w ogóle nie celebruje się Dnia Kobiet, podobnie jak w USA, trochę inaczej jest w Irlandii, gdzie istnieje zwyczaj obdarowywania kobiet kwiatami.

- W Danii również nie obchodzi się Dnia Kobiet – mówi Magda, elblążanka, mieszkająca na stałe niedaleko duńskiego Nyborga. - Nie dostajemy kwiatów ani pracy ani w domu. W pracy nie faworyzuje się kobiet i nie wręcza im kwiatów. Istnieje jednak ten zwyczaj wśród Polonii.

- W Szwajcarii święto to obchodzą głównie feministki – twierdzi Brygida Gawron-Strazzer, Szwajcarka mieszkająca w Elblągu.

- W Niemczech Dzień Kobiet to święto tylko z nazwy – mówi Aleksandra Mateja, elblążanka, mieszkająca od kilku lat w Niemczech. - W radio wspomina się, że 8 marca jest Dniem Kobiet, ale nie ma zwyczaju wręczania kobietom kwiatów czy innych prezentów.

- Nie słyszałam, aby tutaj obchodzono Dzień Kobiet – przyznaje Agnieszka, mieszkająca obecnie w Japonii. -Tutaj wciąż panuje kult mężczyzn, ale za to mamy Biały Dzień, który przypada 14 marca, a który można podciągnąć pod Dzień Kobiet. 3 marca obchodzony jest Hina Matsuri. To Festiwal Lalek urządzany na cześć dziewczynek. Rodziny z córkami wystawiają specjalne lalki: parę cesarską z orszakiem. Z kolei Biały Dzień to odpowiedź na Walentynki. W Walentynki kobiety dają mężczyznom czekoladę, a miesiąc później jest rewanż. Mam nadzieję, że dostanę coś za tydzień – śmieje się.

Redakcja portEl.pl życzy wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet, by Wasze święto trwało cały rok!