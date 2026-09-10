100 DNI: Misja Zeus w Kinie Światowid

Kontynuacja jednego z najgłośniejszych młodzieżowych filmów ostatnich lat. „100 DNI: Misja Zeus” od 11 września w Kinie Światowid.

Tym razem bohaterowie wychodzą poza szkolne mury, a stawka jest większa niż kiedykolwiek wcześniej — choć oni sami nie czują się na nią gotowi. Kapsel i jego ekipa stawiają pierwsze kroki w dorosłym życiu. Jedni ruszyli już dalej, inni próbują poukładać życie po swojemu, a Kapsel… nie potrafi się odnaleźć. Mieszka z rodzicami, w pracy pożegnał się z ambicjami i coraz częściej zadaje sobie pytanie, czy najlepszy czas ma za sobą. Kiedy jednak na horyzoncie pojawia się misja, od której może zależeć przyszłość wielu ludzi, nie ma czasu na wątpliwości.

Reżyser: Mikołaj Piszczan

Produkcja: Polska 2026

Obsada: Bartek Laskowski (Świeży), Hania Puchalska (HiHania), Bartek Kubicki, Marta Różańska, Pola Sieczko, Kinga Banaś, Julita Różalska, Alan Kowalczewski (Posti), Dominik Kwolczak (Kwolczi), Patryk Lubaś (Qry), Jacek Koman, Piotr Głowacki, Jowita Budnik, Radosław Krzyżowski, Cezary Pazura, Tomasz Kot.

Czas: 110 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.