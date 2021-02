25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" w Światowidzie

Od 19 do 25 lutego Kino Światowid zaprasza na seanse filmu opartego na faktach - "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy".

Tomasz Komenda miał 23 lata, kiedy jego normalne życie zostało brutalnie przerwane. Z dnia na dzień został zatrzymany, wtrącony do więzienia i oskarżony o morderstwo. Kolejne ekspertyzy potwierdziły jego udział w zbrodni, a wszelkie dowody działały na jego niekorzyść. Przez blisko dwie dekady uwięzienia był bity, zastraszany, upokarzany i zdany tylko na siebie. W końcu, po 18 latach odsiadki, na jego drodze pojawili się prokuratorzy i policjant, którzy postanowili odkryć prawdę stojącą za zagadkową sprawą zatrzymanego.



Reżyseria: Jan Holoubek

Obsada: Piotr Trojan, Agata Kulesza, Jan Frycz, Andrzej Konopka, Magdalena Różczka, Dariusz Chojnacki

Produkcja: Polska 2020

Czas: 116 min.

Bilety na film można nabyć: online lub w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do soboty na 30 minut przed pierwszym seansem do 20.30.W niedzielę od godz. 11:30 do 20:30

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.