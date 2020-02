365 dni premierowo w kinie Światowid

Od 7 do 27 lutego Kino Światowid zaprasza na film "365 dni”. To nie kolejna komedia romantyczna, ale opowieść o pożądaniu i pragnieniach. Bilety są już w sprzedaży.

Massimo Torricelli to młody i przystojny szef sycylijskiej rodziny mafijnej. Po zamachu, w którym ginie jego ojciec, jest zmuszony przejąć rządy. Laura Biel, dyrektor sprzedaży w luksusowym hotelu, odnosi sukcesy zawodowe, ale w życiu prywatnym brakuje jej namiętności. By podjąć ostatnią próbę ratowania związku, razem z partnerem i przyjaciółmi wylatuje na Sycylię. Laura nie spodziewa się, że na jej drodze stanie Massimo – najniebezpieczniejszy mężczyzna na wyspie, który porwie ją, uwięzi i da 365 dni na… pokochanie go.

Reżyseria: Barbara Białowąs

Obsada: Michele Morrone, Magdalena Lamparska, Anna-Maria Sieklucka, Bronisław Wrocławski, Grażyna Szapałowska

Produkcja: Polska 2020

Czas: 116 min

Bilety na film można nabyć online lub w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30. Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.