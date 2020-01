„365 dni” premierowo w ramach cyklu „Kino na Obcasach”

„365 dni” to pierwszy polski film erotyczny, który powstał na motywach bestsellerowej powieści autorstwa Blanki Lipińskiej. Już 11 lutego o godz. 19 w ramach cyklu „Kino na Obcasach” produkcję będzie można zobaczyć w sieci Multikino.

„365 dni" to burzliwa historia o pożądaniu i pragnieniach. On, Massimo, jest młodym i przystojnym szefem jednej z sycylijskich mafijnych rodzin. Ona, Laura, pełni ważną funkcję w luksusowym hotelu. On musi przejąć rządy po tym, jak z zamachu zginął jego ojciec. Ona, ratując związek, leci z partnerem i przyjaciółmi na Sycylię. Wkrótce tych dwoje połączy ogromna, gwałtowna namiętność oraz ultimatum - Laura dostanie 365 dni na obdarzenie Massimo szczerym uczuciem.

Film wyreżyserowała Barbara Białowąs, autorka „Big Love", w którym pierwsze skrzypce grała zakazana miłość. Autorzy nie ukrywają, że ich dzieło jest kierowane tylko do dorosłych widzów. To pierwszy nowożytny polski film erotyczny i uczestniczki Kina na Obcasach mogą być pewne, że na ekranie zobaczą bardzo dużo pikantnych scen i namiętnych uniesień.

Bilety na „Kino na Obcasach” można nabyć w kasach biletowych kin oraz online na stronie.