„Agent specjalny: misja Afryka” w Kinie „Światowid”

Komediowa odpowiedź na przygody Jamesa Bonda, która szturmem podbiła kina nad Sekwaną, stając się drugim najpopularniejszym francuskim hitem 2021 roku. Niepoprawna politycznie, nieuznająca żadnych świętości i jadąca po bandzie satyra na kino szpiegowskie. Agent specjalny: misja Afryka gramy od 8 do 21 kwietnia.

Świat bardzo zmienił się od ostatniej misji najlepszego francuskiego agenta OSS 117 (Jean Dujardin). Pojawiły się komputery, feminizm urósł w siłę, a wredni komuniści dorwali się do władzy. Wśród całego tego zamieszania Francja posyła swojego największego asa do Afryki, aby wsparł lokalnego prezydenta Bambę, którego reelekcji zagrażają rebelianci potajemnie dowodzeni przez jego piękną żonę – Zéphyrinę! Aby sprostać zadaniu OSS 117, po raz pierwszy w karierze, będzie musiał połączyć siły z młodym, dobrze zapowiadającym się agentem OSS 1001. Szybko też przekona się, że w sercu dzikiej Afryki czeka go misja trudniejsza, zdradliwsza i bardziej… upalna, niż wszystko, z czym mierzył się do tej pory.

Reżyseria: Nicolas Bedos

Produkcja: Francja

Obsada: Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N'Diaye, Wladimir Yordanoff

Czas: 120 min

