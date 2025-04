Remake filmu Charlesa Jarrotta o tym samym tytule z 1982 r. z Johnem Savage’m, Christopherem Plummerem i Nicholasem Campbellem w rolach głównych. „Amator” od 11 kwietnia w Kinie Światowid.

Charlie Heller, genialny, mocno introwertyczny kryptolog pracuje w głównej siedzibie CIA w Langley. Spokojne życie mężczyzny zostaje brutalnie wywrócone do góry nogami, gdy jego żona ginie w londyńskim zamachu terrorystycznym w Londynie. Jego szefostwo odmawia podjęcia działań, by odkryć, kto stoi za zamachem. Charlie, wykorzystując swoją inteligencję i zawodowe umiejętności, wyrusza więc w śmiertelnie niebezpieczną podróż, by odnaleźć winnych i wymierzyć im sprawiedliwość...

Reżyser: James Hawes

Produkcja: USA 2025

Obsada: Rami Malek, Laurence Fishburne, Rachel Brosnahan, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Adrian Martinez, Danny Sapani

Czas: 123 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.