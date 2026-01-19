 André Rieu - „Wesołych Świąt w Kinie Światowid

Koncert André Rieu „Wesołych Świąt!” powraca na duży ekran Kina Światowid! Projekcja już 8 lutego o 14:00.

Po entuzjastycznym przyjęciu przez publiczność, do Kina Światowid powraca wyjątkowe kinowe widowisko króla walca – André Rieu. Koncert „Wesołych Świąt!” ponownie zaprosi widzów na magiczną, muzyczną podróż pełną kolęd, walców, polk oraz najbardziej znanych bożonarodzeniowych przebojów.

Najnowsze show Maestra André Rieu to starannie skomponowany program, który łączy świąteczną klasykę z radosną, orkiestrową energią. Wśród wyjątkowych momentów koncertu znalazł się także specjalny występ Emmy Kok, która wykona poruszający utwór „Mam tę moc” z filmu Kraina lodu, wprowadzając do widowiska nutę filmowej magii i wzruszeń.

„Wesołych Świąt!” to opowieść o cieple, wspólnym przeżywaniu muzyki i radości bycia razem. Kinowa forma koncertu pozwala poczuć atmosferę wielkiego wydarzenia muzycznego w komfortowych warunkach sali kinowej. To propozycja idealna zarówno dla rodzin, par, jak i grup przyjaciół, a także doskonały pomysł na prezent i wspólne świętowanie.

Ceny biletów:

45 zł – bilet normalny

40 zł – bilet ulgowy