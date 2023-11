„Ania z Zielonego Wzgórza”  w Kinie Światowid

Przygody rudowłosej rezolutnej dziewczynki, która stawia czoła wielu przeciwnościom losu spotykając na swojej drodze ludzi, którzy będą mieli wpływ na jej późniejsze życie. „Ania z Zielonego Wzgórza” od 3 listopada w Kinie Światowid.

Zapraszamy na spotkanie z sympatyczną, rudowłosą Anią, którą wszyscy znamy z pięknych książek autorstwa Lucy Maud Montgomery. A jeżeli ktoś z was jeszcze jej nie poznał to gwarantujemy, że takiej bohaterki nie da się zapomnieć. Ania z Zielonego Wzgórza to wyjątkowa osoba, wulkan młodzieńczej wyobraźni połączony z błyskotliwą inteligencją i prawie nieziemskim uduchowieniem. Jej obecność zmienia życie wszystkich wokół i koloruje codzienność na tysiąc barw i znaczeń. Zapraszamy na film i niech życie nikogo z was nigdy nie będzie cmentarzem nadziei!

Bohaterka książek autorstwa Lucy Maud Montgomery znów na wielkim ekranie. "Ania z Zielonego Wzgórza" od piątku w Kinie Światowid.