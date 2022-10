"Apokawixa" w Kinie "Światowid"

Kino Światowid zaprasza na ekologiczno-apokaliptyczną opowieść o dojrzewaniu. "Apokawixa” Xawerego Żuławskiego już od 7 do 20 października.

Czasem kac to nie najgorsze co może się przydarzyć. Grupa maturzystów wybiera się na „melanż życia”. Organizuje go Kamil, syna milionera, w nadmorskiej posiadłości jego ojca. Mimo sinic w Bałtyku i incydentów dziwnych zakażeń, początkowo wszystko idzie normalnie – plaża, taniec, picie, miłosne uniesienia i rozczarowania. Z minuty na minutę całość jednak zaczyna wymykać się spod kontroli…

Reżyseria: Xawery Żuławski

Produkcja: Polska 2022

Obsada: Waleria Gorobets, Mikołaj Kubacki, Matylda Damięcka, Alicja Wieniawa Narkiewicz, Natalia Pitry, Sebastian Fabijański, Tomasz Kot

Czas: 120 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl