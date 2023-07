„Arcydzieło, czyli dekalog producenta filmowego” w Kinie Światowid

Historia reżysera filmowego, który pragnie stworzyć hit wszechczasów. Opowieść o rodzimym showbiznesie od kuchni. „Arcydzieło czyli dekalog producenta filmowego” od 7 lipca w Kinie Światowid.

Przygody samozwańczego i nadgorliwego reżysera Mariusza i jego dwóch kompanów Grzegorza i Piotra, którzy po nieudanej próbie realizacji filmu i ucieczce przed wierzycielami, postanawiają jednak dokończyć film i zostać gigantami światowego kina i rekinami szołbiznesu. Poszukują nowych inwestorów, nieważne czy to będzie Mauritius, Paryż , Nowy York, Szeszle czy Bruksela. Ściemniając przekonują wszystkich ze są bardzo ważnymi i szanowanymi biznesmenami. Kto to sprawdzi? A najwyżej polowa uwierzy a polowa nie, ale czy to ma jakieś znaczenie? Przecież, jak by nie było Ściema to nasz sport narodowy.

Zabawna opowieść o produkcji filmowej pokazana z perspektywy producenta i reżysera. „Arcydzieło czyli dekalog producenta filmowego” od piątku 7 lipca w Kinie Światowid.

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl