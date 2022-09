"Avatar" w Kinie "Światowid"

Kino Światowid zaprasza na sentymentalną podróż w czasie do roku 2154. Najbardziej dochodowy film w dziejach powraca tym razem w nieco odświeżonej wersji. "Avatara" w wersji 3D napisy i 2D dubbing gramy od 23 września do 6 października.

Rok 2154. Jake Sully, sparaliżowany były żołnierz piechoty morskiej, otrzymuje szansę odzyskania zdrowego ciała. Musi jednak wziąć udział w specjalnym programie militarnym. Ma trafić na Pandorę, planetę zamieszkiwaną przez Na'vi - człekopodobną, pokrytą niebieską skórą rasę. Pandora, księżyc planety Polyphemus w układzie Alfa-Centauri, jest bogata w złoża niezwykle cennego minerału, który mógłby rozwiązać światowy kryzys energetyczny. Ponieważ ludzie nie są zdolni do oddychania na Pandorze, stworzyli specjalne hybrydy zwane avatarami, którymi mogą sterować. Umożliwia im to swobodne poruszanie się po planecie. Jake dołącza do pułkownika Milesa Quadritcha, dowodzącego tajną jednostką Secops, i rozpoczyna infiltrowanie Na'vi. Kiedy jednak poznaje Neytiri, wojowniczkę z klanu Omaticaya, która ratuje mu życie i dzięki której coraz lepiej poznaje tubylców, zaczyna wątpić w słuszność swojej misji. Staje przed trudnym wyborem: stanąć w obronie dobra czy wypełnić swoje zadanie.

Reżyseria: James Cameron

Produkcja: USA, Wielka Brytania

Obsada: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Michelle Rodriguez

Czas: 162 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl