 Basia. Mam swój świat w Kinie Światowid

Kolejna odsłona uwielbianego przez najmłodszych widzów serialu, który wiernie odzwierciedla styl i humor adaptowanych książek. „Basia. Mam swój świat” od 11 lipca w Kinie Światowid.

Rezolutna Basia dobrze wie, czego chce. Wie też, czego nie chce. Żelki mogłaby jeść nawet na śniadanie, więc kiedy tylko nadarza się okazja, bardzo chętnie sięga po słodycze! Wizyta u dentysty jednak nie spotyka się z takim samym entuzjazmem bohaterki. Oczywiście to nie przez to, że nie chce prowadzić zdrowego trybu życia! Basia uwielbia bawić się na dworze, grać w piłkę nożną oraz zawsze jest chętna, żeby wyjechać w podróż z rodziną. Siedzenie w miejscu zdecydowanie nie jest dla niej!

Odcinki, które zobaczymy w trakcie seansu:

Basia i podróż

Basia i słodycze

Basia i dentysta

Basia i piłka nożna

Reżyser: Robert Jaszczurowski, Marcin Wasilewski, Łukasz Kacprowicz

Produkcja: Polska 2025

Czas: 45 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.