„Belle” w Kinie „Światowid”

Kim jesteś? Wyobraź sobie świat poza wyobraźnią, gdzie możesz zostać prawdziwym sobą i być wolnym. 5 miliardów użytkowników, jedno pytanie... Kim jest Belle? Wizjonerski, nominowany do Oscara twórca „Mirai” i „Wilczych dzieci” Mamoru Hosoda przedstawia oszałamiającą wizualnie, szczerą i przejmującą opowieść o dorastaniu w erze mediów społecznościowych. Wersje z dubbingiem gramy od 1 do 14 kwietnia.

Suzu na co dzień jest nieśmiałą uczennicą liceum. Po trudnym dzieciństwie czuje się samotna i zagubiona. Wszystko zmienia się, kiedy wchodzi do ogromnego, wirtualnego świata „U”, gdzie ucieka w swoją internetową postać. Tam nie jest już skrytą Suzu, ale Belle – piękną, utalentowaną i uwielbianą w całym internecie piosenkarką. Pewnego dnia jej koncert przerywa budzące grozę wirtualnego świata tajemnicze stworzenie. Czy uda jej się odkryć tożsamość zagadkowej Bestii? Zaskakujące poszukiwania okażą się podróżą pełną przygód i wyzwań oraz drogą do odkrycia swojego prawdziwego „ja” w świecie, w którym możesz być kimkolwiek chcesz.

Reżyseria: Mamoru Hosoda

Produkcja: Japonia

Czas: 121 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl