"Berlin Alexanderplatz" w Kinie Światowid

Kino Światowid zaprasza od 23 do 29 lipca na „Berlin Alexanderplatz”. Film nagrodzony został wieloma prestiżowymi nagrodami m.in.: Europejską Nagrodą Filmową w kategorii kompozytor, Batumi International ArtHouse FF 2020 - najlepszy aktor oraz Albrecht Schuch); Niemieckie Nagrody Filmowe 2020 - najlepsza muzyka, aktor (Albrecht Schuch), scenografia, zdjęcia, film fabularny.

Hipnotyzująca, kryminalna ballada o nielegalnym imigrancie z Afryki, który przekracza kolejne kręgi przestępczego piekła stolicy Niemiec. Berlin Alexanderplatz to spektakularny powrót do legendarnej powieści Alfreda Döblina, a zarazem śmiały dialog z serialem Rainera Wernera Fassbindera pod tym samym tytułem. Reżyser filmu, Burhan Qurbani, przenosi akcję opowieści z międzywojnia w czasy współczesne, tworząc nocną miejską odyseję. Główny bohater, Francis, ma za sobą mroczną przeszłość i dotarłszy do Niemiec pragnie rozpocząć uczciwe życie. Ale na przybysza bez papierów czekają tylko robota na czarno i ciąg upokorzeń – chyba że ulegnie bezwstydnemu urokowi lokalnego półświatka.

Reżyseria: Burhan Qurbani

Obsada:Welket Bungué, Albrecht Schuch, Jella Haase, Annabelle Mandeng

Produkcja: Francja / Holandia / Kanada / Niemcy

Czas: 183 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl