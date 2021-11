"Bo we mnie jest seks" w kinie "Światowid"

Daj się porwać na szaloną zabawę lat 60-tych. Kino Światowid zaprasza na biograficzną opowieść o największej seksbombie Kalinie Jędrusik. Doskonała gra aktorska, świetna muzyka i plejada największych gwiazd tamtego okresu. Premierowe seanse od 19 listopada do 2 grudnia.

Warszawa, lata 60. Przed ekranami czarno-białych odbiorników zasiadają miliony Polaków. I nagle ktoś przykuwa ich wzrok. To Kalina Jędrusik (Maria Dębska) – zjawiskowa aktorka i piosenkarka, która wnosi koloryt do bezbarwnej rzeczywistości. Kusi wdziękiem i seksapilem. Elektryzuje panów i oburza panie. Oto pierwsza seksbomba PRL-u, zwana polską Marilyn Monroe. Kalina nie chce się wpisywać w ówczesny model kobiety. Żyje na własnych zasadach, co nie zawsze podoba się pruderyjnemu społeczeństwu i niektórym przedstawicielom władzy. Liczne skandale, życie w miłosnym trójkącie z mężem Stanisławem Dygatem (Leszek Lichota) i Luckiem (Krzysztof Zalewski), kontrowersyjne wypowiedzi i epatujące seksapilem stroje sprawiają, że Kalina zyskuje także miano naczelnej skandalistki PRL. A przecież największy skandal z jej udziałem dopiero się zacznie…

Reżyseria: Katarzyna Klimkiewicz

Produkcja: Polska

Obsada: Maria Dębska, Krzysztof Zalewski, Leszek Lichota, Borys Szyc, Bartłomiej Kotschedoff, Katarzyna Obidzińska, Katia Paliwoda, Rafał Rutkowski, Paulina Walendziak

Czas: 105 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl