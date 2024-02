Bob Marley. One love w Kinie Światowid

Z rodziną Marleya na pokładzie, widzowie mogą być spokojni wiedząc, że film będzie pełen szacunku dla Boba Marleya i wierny historii. To, w połączeniu z muzyką i życiem artysty, gwarantuje niesamowity i niezapomniany film. „Bob Marley. One love” od 16 lutego w Kinie Światowid.

Nikt nie potrafi wprawić w radosny nastrój tak jak Bob Marley, co jest dość trudne w dzisiejszych czasach. Kiedy Marleystał się popularny w latach 60. życie toczyło się nieco wolniej. Mimo to wpływ jaki wywarł na muzykę i popkulturę jest taki wielki, że jego popularność utrzymuje się do dziś. Hollywood oddaje hołd jego dziedzictwu filmem BOB MARLEY. ONE LOVE celebrującym życie i muzykę ikony, która zainspirowała całe pokolenia swoim przesłaniem miłości i jedności. Widzowie po raz pierwszy na dużym ekranie odkryją potężną historię Boba o pokonywaniu przeciwności losu i podróży stojącej za jego rewolucyjną muzyką.

Reżyser: Reinaldo Marcus Green

Produkcja: USA 2024

Obsada: Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch, James Norton, Michael Gandolfini

Czas: 107 min