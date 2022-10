Bogata jesień w teatrze

Dzieje się w Teatrze Sewruka w Elblągu. Za nami premiera „Dajcie mi tenora”, entuzjastycznie przyjęta przez Widzów farsa autorstwa Kena Ludwiga. Do końca nie opadła jeszcze ekscytacja po tym wydarzeniu, a czekają nas kolejne emocje i wzruszenia. Ostatnie weekendy października umilą nam bohaterowie najnowszego spektaklu.

Natomiast listopad Teatr Sewruka rozpocznie klasyką. Narodowe Święto Niepodległości nie może obyć się bez tytułu, który porusza kwestię niepodległości państwa polskiego. Na scenie zagości „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Cofniemy się w czasie i będziemy mogli rozważyć, co przeszkadzało Polakom w odzyskaniu wolności. Wyspiański pokazał społeczeństwo pokłócone i niechętne do zgody - takie jakim je widział. Czy od tamtego czasu coś się zmieniło? Warto przy okazji 11 listopada przejrzeć się w tekście „Wesela” jak w lustrze, ale też docenić to, że w 1918 roku, po 123 lat zaborów i mimo wielu trudności, udało się odbudować państwo polskie.

Od 17 listopada na scenę Teatru powróci „Cabaret”, jeden z najgłośniejszych musicali świata. Tym razem przeniesiemy się do Berlina lat 30’ ubiegłego wieku. Tam w dekadenckiej atmosferze klubu Kit Kat narodzi się miłość amerykańskiego pisarza Cliffa Bradshawa i angielskiej tancerki kabaretowej, Sally Bowles. Brutalna przedwojenna rzeczywistość kontrastuje z głośną muzyką i bezwstydnym tańcem, beztroska zabawa i demoniczny Mistrz Ceremonii usypiają czujność. „Cabaret” to muzyczne widowisko, wspaniałe kostiumy, scenografia, choreografia i doskonała muzyka na żywo. Ta bogata oprawa sprawia, że to spektakl wyjątkowy, który nie pozwala o sobie zapomnieć.

Zapraszamy do odwiedzenia strony i zapoznania się z aktualnym repertuarem. Do zobaczenia w Teatrze!

„Wesele”, reż. Mirosław Siedler, Teatr im. A. Sewruka w Elblągu

11 listopada, godz. 19

12 listopada, godz. 18

„Cabaret”, reż. Paweł Szkotak, Teatr im. A. Sewruka w Elblągu

17 listopada, godz. 19

18 listopada, godz. 19

19 listopada, godz. 18

20 listopada, godz. 17