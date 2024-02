Teatr im. A. Sewruka w Elblągu zaprasza na boski weekend! 9 i 11 lutego zagra dla Państwa „Mój boski rozwód”.

Ten zabawny monodram ze wspaniałą rolą Teresy Suchodolskiej, to gwarancja śmiechu do łez, wzruszeń i refleksji. Spektakl opowiada o miłości i zdradzie, o przemijaniu i radości z życia oraz o tym, jak radzić sobie z samotnością i podnosić się po rozstaniu. Bilety do kupienia na stronie Teatru.