Balkon się sypał, spółdzielnia po naprawie uspokaja

(fot. Czytelniczka)

- Z mojego balkonu oderwał się duży kawałek betonu, powstała spora dziura. Dobrze że nikomu nic się nie stało. Prosimy redakcję o interwencję, bo moim zdaniem w podobnym stanie może być większość balkonów w naszym budynku – napisała do nas Czytelniczka, mieszkająca w zasobach spółdzielni Sielanka przy ul. Żeglarskiej. Co na to spółdzielnia?

Pani Żaneta twierdzi, że interweniowała w Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sielanka w sprawie balkonów, na dowód pokazuje nam zrzuty ekranu z korespondencji z przedstawicielami spółdzielni. - Po sezonie zimowym zauważyłam, że na suficie balkonu pojawiły się spore pęknięcia. Całe grube płaty farby odklejają się i lada chwila mogą odpaść – pisała do spółdzielni. Ekipa pracowników Sielanki interweniowała na miejscu. – Podczas sprawdzania sufitu balkonu oderwał się z niego spory fragment betonu, dobrze że nikomu nic się nie stało – mówi nam Czytelniczka. – Próbowałam zainteresować spółdzielnię tą sprawa, bo widać, że te balkony w ogóle nie mają uzbrojenia. Skoro mój był w takim stanie, to co z resztą? Mieszkańcy obawiają się, czy ich balkony w naszym budynku są bezpieczne – mówi nam pani Żaneta. Nasze pytania do ESM Sielanka wysłaliśmy w tej sprawie już 29 maja. Czy SM Sielanka zleci/zleciła ekspertyzę stanu balkonów w budynku przy ul. Żeglarskiej 53? Czy uważacie Państwo że taka ekspertyza jest konieczna/niekonieczna? Cz to pierwszy taki przypadek w tym budynku w ostatnich latach? Jak Państwo zamierzacie rozwiązać ten problem? Odpowiedzi na nasze pytania otrzymaliśmy dopiero dzisiaj (18 czerwca). „29 maja został przeprowadzony przegląd techniczny budynku przy ul. Żeglarskiej 53-54 pod kątem zgłaszanej usterki, która powstała w trakcie prowadzenia naprawy balkonu. W wyniku kontroli technicznej wszystkich balkonów ul. Żeglarska 53-54 nie stwierdzono zagrożenia bezpieczeństwa ich użytkowania, a konstrukcja balkonów jest stabilna. 11 czerwca przeprowadzona została kontrola przez właściwy organ nadzoru budowlanego, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości konstrukcyjno-technicznych mogących stanowić zagrożenia dla użytkowania balkonów (logii). Zgłaszana usterka balkonu została naprawiona” – czytamy w piśmie Sielanki do naszej redakcji, pod którym podpisał się Piotr Szczepański, kierownk Działu Techniczno-Eksploatacyjnego ESM Sielanka i członek jej zarządu.

RG