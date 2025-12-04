 "Brat" w Kinie Światowid

Poruszająca, brutalnie prawdziwa, lecz niepozbawiona czułości, historia walki o marzenia, rodzinę i miłość, autorstwa jednego z najciekawszych polskich reżyserów – Macieja Sobieszczańskiego. „Brat” od 5 grudnia w Kinie Światowid.

14-letni Dawid opiekuje się młodszym bratem i próbuje sprostać oczekiwaniom matki, która chce wyrwać się z toksycznej przeszłości i zacząć od nowa, bez męża osadzonego w więzieniu. Choć chłopak ma talent i siłę, to w codzienności rozpiętej między szkołą, domem i ulicą coraz trudniej mu zachować kontrolę. Wszystko komplikuje się jeszcze bardziej, gdy w ich życie wkracza Konrad – jedyny dorosły, któremu Dawid naprawdę ufa. To jednak dopiero początek burzliwych wydarzeń, które mogą ostatecznie rozbić tę rodzinę… albo ją ocalić.

Reżyser: Maciej Sobieszczański

Produkcja: Polska 2025

Obsada: Agnieszka Grochowska, Julian Świeżewski Tomasz Schuchardt, Jacek Braciak, Filip Wiłkomirski, Tytus Szymczuk

Czas: 100 min

