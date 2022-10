"Brigitte Bardot Cudowna" w Kinie "Światowid"

Wspaniały Lech Majewski stanął za kamerą obrazu z postacią seksbomby lat 50. i 60. XX wieku w tle. Fantastyczna propozycja dla wszystkich, którzy chętnie przenoszą się w czasie do okresu PRL razem z bohaterami filmu. Obraz dostępny w Kinie Światowid już od 21 października.

Połowa XX wieku w Polsce Ludowej. Adam mieszka z matką, którą niepokoją funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Ojciec Adama bronił Albionu jako pilot podczas drugiej wojny światowej i słuch o nim zaginął. Przychodzą od niego paczki i kartki pocztowe, ale Adam, który nigdy go nie widział, podejrzewa, że paczki przysyła ktoś inny. W szkole bezustannie marzy, że któregoś dnia ojciec wyląduje na zakurzonym boisku w swoim Spitfirze i wznieci tuman pyłu, z którego wyłoni się żywy, bohaterski i wspaniały.

Jeśli preferujecie klimat Polski Ludowej w kinowych produkcjach to film Brigitte Bardot Cudowna jest właśnie dla was! Do obejrzenia już od dziś, 21 października w Kinie Światowid.

Reżyseria: Lech Majewski

Produkcja: Polska 2022

Obsada: Joanna Opozda, Kacper Olszewski, Magdalena Różczka, Weronika Rosati, Andrzej Grabowski, Tomasz Sapryk, Stanisław Brudny, Elżbieta Okupska, Bogdan Kalus, Gabriela Chojecka

Czas: 122 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl