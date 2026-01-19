 Canaletto i sztuka Wenecji w Kinie Światowid

Kino Światowid zaprasza na pierwsze w nowym roku spotkanie w ramach cyklu "Filmy o sztuce". 21 stycznia o 12:00 i 18:00 widzowie obejrzą dokument "Canaletto i sztuka Wenecji"

Autor wcześniej nie zwiedzał Pałacu Buckingham i Zamku Windsor, choć jest Brytyjczykiem i dzięki pracy nad filmem inspirowanym przekrojową wystawą dzieł Canaletta zgromadzonych w królewskiej galerii stwierdził, że pokazać trzeba nie tylko rysunki i obrazy mistrza, ale i same pałace. Dlatego też w tym dokumencie mieszają się wnętrza londyńskich zamków królewskich i widoki Włoch, a szczególnie Wenecji, w której żył i tworzył Giovanni Antonio Canal (wł. ‘kanał’), znanego lepiej jako Canaletto (wł. ‘kanalik’). Artysta zasłynął przede wszystkim jako „portrecista” swego rodzinnego miasta, ale dzięki śledztwu z kamerą, jakiego dokonał David Bickerstaff okazuje się, że malarz nie odtwarzał wiernie widoków, ale pędzlem pisał własną historię miasta.

Wraz z reżyserem przechadzamy się po placach Wenecji od mostu Rialto po Piazza San Marco i Palazzo Ducale do kościoła Santi Giovannie Paolo, by następnie wysłuchać komentarzy dwóch wspaniałych kuratorów londyńskiej wystawy Lucy Whitaker i Rosie Razzall. Wszystko to ma służyć odpowiedzi na pytanie, jakie zawsze stawia sobie reżyser: dlaczego właśnie Canaletto, dlaczego akurat w Wenecji, która wydała tak wielu wybitnych artystów. Co sprawia, że tam rodzą się i dojrzewają tak wyjątkowi twórcy? Polscy widzowie słusznie skojarzą nazwisko artysty z malarzem Bernardo Bellotto, także zwanym Canaletto, który uwieczniał widoki Warszawy za czasów króla Stanisława Augusta. Był to siostrzeniec i uczeń weneckiego artysty.

Reżyseria: David Bickerstaff

Produkcja: Wielka Brytania, 2017

Czas: 87 min

Bilety: 25 zł

Pozostałe filmy w cyklu: 25.02 "Od Moneta do Matisse'a. Portrety ówczesnych ogrodów", 25.03 "Wielkanoc w sztuce", 29.04 "Turner & Constable", 27.05 "Frida Kahlo. Ikoniczna artystka", 24.06 "Nowy Caravaggio. Dzieła wszystkie".