Chłopiec i wilk w kinie Światowid

Od 31 stycznia do 13 lutego Kino Światowid zaprasza na film "Chłopiec i wilk". To olśniewające wizualnie połączenie filmu fabularnego z animacją 2D i 3D. Dzieło niczym nieskrępowanej wyobraźni, które poruszy i zachwyci widzów w każdym wieku.

Hugo wyjeżdża na wakacje do babci – Sary (Carmen Maur). Starsza pani mieszka samotnie w domu nad brzegiem morza, a jej największym marzeniem jest zorganizowanie hucznego przyjęcia, na które stawi się cała rodzina. Kiedy na miejsce zaczynają przybywać kolejni goście, Sara opowiada im niezwykłą historię. Według niej – w dzień swoich 80-tych urodzin – zostanie porwana przez… wilka. Ma to być część umowy, którą ona i zwierzę zawarli wiele lat temu. Dla dorosłych cała opowieść to oczywiście tylko legenda wymyślona przez staruszkę. Jednak dzieci wierzą w każde słowo Sary i są gotowe do rozpoczęcia wielkiej i tajemniczej przygody. Wszystko po to, by powstrzymać wilka i ocalić ukochaną babcię.





Reżyseria: Adrià García

Obsada: Carmen Maura, Pierre Rochefort, Tatiana Gousseff, Enzo Ingignoli

Produkcja: Francja 2019

Czas: 87 min

Bilety na film można nabyć online lub w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30. Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.