„Chłopiec zza szyby” w Kinie „Światowid”

Kino Światowid zaprasza na poruszający dramat o podążaniu za marzeniami i sile przyjaźni. Film Chłopiec zza szyby gramy od 8 do 21 kwietnia.

Pino cierpi na hemofilię. Całe dzieciństwo musiał na siebie uważać. Zabawom rówieśników najczęściej przyglądał się z okna swojego pokoju. Został nazwany „chłopcem zza szyby”. Kiedy jedno z dzieci zauważyło, że Pino je szpieguje, postanowiło go odwiedzić i doprowadzić do konfrontacji. Okazało się, że Pino to sprytny, zabawny i ciekawy chłopak. Dla niego to nadzieja na prawdziwych przyjaciół. Jest zdeterminowany, aby opuścić bezpieczny, nudny pokój i zacząć cieszyć się życiem „na wolności”. Będzie musiał zmierzyć się nie tylko ze swoją chorobą, ale też z apodyktyczną babcią, która za wszelką cenę chce go trzymać w zamknięciu - ponoć dla jego dobra.

Reżyseria: Samuele Rossi

Produkcja: Włochy

Czas: 90 min

