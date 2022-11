"Chrzciny" w Kinie "Światowid"

Wyjątkowa komedia obyczajowa osadzona w ostatniej dekadzie PRL-u. Choć w okresie tym obywatelom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z pewnością do śmiechu nie było to film gwarantuje dobrą zabawę w gwiazdorskiej obsadzie. „Chrzciny” na premierowych seansach w Kinie Światowid od 18 listopada.

Grudzień, 1981 rok. Marianna, gorliwa katoliczka, postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość - chrzciny najmłodszego wnuka, do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Nieoczekiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny. Chcąc doprowadzić rodzinne pojednanie do końca, Marianna postanawia ukryć przed dziećmi prawdę o sytuacji w kraju. To małe z pozoru kłamstwo, uruchomi lawinę nieoczekiwanych zdarzeń, którą trudno będzie zatrzymać.

Reżyseria: Jakub Skoczeń

Obsada: Katarzyna Figura, Maciej Musiałowski, Tomasz Schuchardt, Michał Żurawski, Agata Bykowska, Marta Chyczewska, Marianna Gierszewska, Andrzej Konopka, Tomasz Włosok, Piotr Ligienza

Produkcja: Polska 2021

Czas: 88 min

