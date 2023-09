"Cicha dziewczyna" w Kinie Światowid

Przepiękny i nastrojowy film zrealizowany w zjawiskowych irlandzkich plenerach. "Cicha dziewczyna" od 1 do 14 września w Kinie Światowid.

12-letnia Cáit pochodzi z licznej, dysfunkcyjnej i ubogiej rodziny. W milczeniu zmaga się z problemami w szkole i w domu, nauczyła się też pozostawać niewidzialna wobec otoczenia. Gdy zbliża się lato, a z nim termin porodu jej matki, Cáit zostaje wysłana do dalekich krewnych. Bez wiedzy, kiedy będzie mogła wrócić do domu, trafia pod obcy dach, za jedyny pakunek mając ubranie, w którym wyjechała. Kinsellowie, para w średnim wieku, której dziewczynka nigdy wcześniej nie spotkała, ubierają ją w to, co mają pod ręką. To rolnicza rodzina, tak jak jej własna, ale ta dla odmiany ciężko pracuje i pozornie ma wszystko, czego jej trzeba. Podczas gdy kobieta, Eibhlín, ciepło przyjmuje dziewczynkę, pan domu, Seán, trzyma się od Cáit na dystans. Jednak z czasem ich napięta relacja zaczyna się pogłębiać. Pod opieką Kinsellów Cáit powoli rozkwita i odkrywa nowy sposób życia. Jednak w tym domu, w którym rośnie uczucie i w którym miało nie być tajemnic, dziewczynka odkryje bolesną prawdę.

Reżyser: Colm Bairéad

Produkcja: Irlandia 2022

Obsada: Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew Bennett, Michael Patric, Kate Nic Chonaonaigh, Joan Sheehy

Czas: 95 min

