„Co przyniesie jutro” w kinie Światowid

Kino Światowid zaprasza na emocjonujący film z Annette Bening i Billem Nighy w rolach głównych. Od 19 czerwca do 2 lipca 2020!

Czterokrotnie nominowana do Oscara Annette Bening w szczerym, intymnym, poruszającym i pełnym emocji portrecie kobiety, która układa swoje życie na nowo.

W tej szczerej, pozbawionej lukru opowieści o życiu po rozstaniu, Annette Bening buduje poruszający portret kobiety, która podejmuje niełatwą walkę o siebie i swoje nowe życie. Od początku jasne jest, że to nie jest kolejna opowieść o tym, że życie zaczyna się po rozstaniu, a przed nami tylko najlepsze chwile. I że wystarczy zapisać się na kurs tańca, żeby wszystko wróciło do normy.

„Co przyniesie jutro” to kino wielkich emocji, intensywna, a jednocześnie niezwykle intymna opowieść, w której znajdziemy bezsilność i zagubienie, które tak często towarzyszą miłosnym kryzysom, ale także chwile śmiechu, wzruszenia i radości, które tak nieoczekiwanie odkrywamy w momentach życiowych przełomów. W roli głównej czterokrotnie nominowana do Oscara i dwukrotnie nagrodzona Złotym Globem Annette Bening („American Beauty”, „Wszystko w porządku”). U boku aktorki zobaczymy Billa Nighy’ego („To właśnie miłość”, „Czas na miłość”) oraz gwiazdę serialu „The Crown”, Josha O’Connora.

Reżyseria: William Nicholson

Obsada: Annette Bening, Bill Nighy, Josh O’Connor

Produkcja: Wielka Brytania

Czas trwania: 100 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.