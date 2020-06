"Coś się kończy, coś zaczyna" w Światowidzie

Od 3 do 16 lipca Kino Światowid zaprasza na współczesną historię miłosną w filmie "Coś się kończy, coś zaczyna". Pokazy przedpremierowe już 26 i 27 czerwca!

Daphne rzuca pracę, rozstaje się z chłopakiem, przeprowadza do siostry i chce zmienić coś w swoim życiu: postanawia odpocząć od związków. Jednak kiedy na jednej imprezie poznaje Jacka i Franka, i zaczyna spotykać się z nimi jednocześnie, pojawiają się uczucia, a sprawy zaczynają się komplikować.

Reżyseria: Drake Doremus

Obsada: Shailene Woodley, Jamie Dornan, Sebastian Stan

Produkcja: USA, Korea Południowa 2019

Czas: 110 min.

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.