Dawid Podsiadło - Dokumentalny: Intymny portret muzycznego fenomenu

W kinie Światowid już 3 grudnia o godz. 20 widzowie będą mieli okazję zobaczyć film „Dawid Podsiadło – Dokumentalny”. To niezwykły dokument reżyserii Tomasza Knittela, ukazujący kulisy jednej z najważniejszych tras koncertowych w Polsce i osobiste zmagania artysty na szczycie jego kariery.

Dawid Podsiadło: życie między sceną a refleksją

„Dawid Podsiadło – Dokumentalny” to coś więcej niż relacja z trasy koncertowej. Film zabiera widza za kulisy siedmiu spektakularnych występów na stadionach w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Chorzowie, gdzie Dawid Podsiadło zgromadził tysiące fanów. To jednak nie same koncerty są w centrum uwagi. Film ukazuje artystę, który stoi przed nowymi wyzwaniami i zamyka istotny rozdział swojej kariery, próbując odpowiedzieć sobie na pytanie: „co dalej?”.

Reżyser Tomasz Knittel, znany z portretów polskich artystów, zbliża się do Dawida na tyle, aby ukazać jego prawdziwą twarz – pełną pasji, ale i pełną wątpliwości. Kamery towarzyszą mu nie tylko na scenie, ale przede wszystkim za kulisami – w momentach skupienia, zmęczenia, a także w chwilach czystej radości. Dawid otwiera się przed widzami, dzieląc się swoimi przemyśleniami na temat presji związanej z popularnością oraz niepewności co do przyszłości.

Goście specjalni i emocje zakulisowe

Obecność znakomitych gości takich jak Edyta Bartosiewicz, Monika Brodka, Daria Zawiałow, Kaśka Sochacka, Artur Rojek, Ralph Kaminski, Kortez i Vito Bambino dodatkowo podkreśla wagę tej trasy i wyjątkowość momentu, w którym znajduje się Dawid. Dzięki nim film nabiera dodatkowej głębi i pozwala na wielowymiarowe spojrzenie na muzyczny fenomen Podsiadły.

To niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć życie artysty w momentach triumfu i w cichszych, bardziej intymnych chwilach, kiedy blask scenicznych świateł gaśnie, a w głowie pojawia się pytanie „co dalej?”. Dla każdego fana to prawdziwe święto muzyki, a dla miłośników dokumentu – wyjątkowe studium psychologiczne.

Informacje o filmie i sprzedaży biletów:

Reżyseria: Tomasz Knittel

Producent: Pur Pur

Gatunek: Film dokumentalny

Czas trwania: 111 minut (93 minuty film + 18 minut zapowiedź nagrania koncertów)

Dystrybucja: NEXT FILM

Bilety w cenie 40 zł. Liczba miejsc ograniczona, a rezerwacje nie są dostępne.

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.