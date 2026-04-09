 Dmuchawce w Kinie Światowid

Urzekający i chwytający za serce film łączy zachwycającą mikrofotografię natury z unikalną animacją, przypominając, że każda, nawet najmniejsza, istota ma znaczenie – “Dmuchawce” od 10 kwietnia w Kinie Światowid

Dendelion, Baraban, Léonto i Taraxa to niezwykła rodzina wrażliwych, delikatnych i malutkich – a zarazem pełnych odwagi – dmuchawców, które zostają oddzielone od rośliny matki, gdy Ziemię dotyka katastrofa. Szczęśliwie uratowane z nuklearnej eksplozji, która zniszczyła ich raj, zostają rzucone w kosmos i wyruszają w magiczną, międzyplanetarną przygodę, by znaleźć nowy dom i osiedlić się w nim na stałe. Przemierzając gwiezdne konstelacje w poszukiwaniu nowego miejsca, trafiają na inne planety, poznają nowych przyjaciół, ale też napotykają niebezpieczeństwa ze strony stworzeń większych od siebie i tajemniczych, nieznanych żywiołów.

Reżyser: Momoko Seto

Produkcja: Francja, Belgia 2025

Czas: 77 min

