„Dogtanian. Psi Muszkieterier” w Kinie „Światowid”

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Kino Światowid zaprasza na porywającą, zwierzęcą przygodę prosto z wielkiego dworu . „Dogtanian. Psi Muszkieterier” gramy od 27 maja do 9 czerwca.

Animacja w reżyserii Toniego Garcii to historia nawiązująca do przygód czterech muszkieterów Alexandra Dumasa, jednak w psiej odsłonie. Młody Dogtanian pragnie, by pójść w ślady ojca i być ochraniarzem króla. Wraz z koniem Ptysiem wyrusza do Paryża, gdzie towarzystwa dotrzymuje mu gadatliwa mysz Pic, która z czasem okazuje się pomocnym giermkiem bohatera. Po spektakularnym pokazie umiejętności Dogtanian zyskuje uznanie trzech muszkieterierów: Atosa,Portosa i Aramisa, którzy wraz z bohaterem tworzą grupę, która będzie musiała obronić króla przed spiskiem kardynała Richelieu, który chce przejąć władzę.

Reżyseria: Toni García

Produkcja: Hiszpania

Czas: 84 min

