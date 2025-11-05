Dom dobry w kinie Światowid

Film o granicach miłości, którego nie da się zapomnieć. „Dom dobry” od 7 listopada w Kinie Światowid.

Kiedy Gośka poznaje w internecie Grześka jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji. To musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc.

Reżyser: Wojciech Smarzowski

Produkcja: Polska 2025

Obsada: Tomasz Schuchardt, Agata Turkot, Agata Kulesza, Arkadiusz Jakubik, Maria Sobocińska, Andrzej Konopka

Czas: 107 min