Wyjątkowy obraz i wyjątkowa historia. Opowieść o wieloletniej przyjaźni, która zostaje wystawiona na próbę. Film z niezwykle istotnym przesłaniem. „Duchy Inisherin” w Kinie Światowid od 24 lutego do 9 marca.

Duchy Inisherin to opowieść o losach dwójki przyjaciół, który znają się od kołyski: Padraica i Colma. Akcja filmu rozgrywa się na malowniczej wyspie położonej na zachód od wybrzeży Irlandii. Pewnego dnia dalsza przyjaźń mężczyzn staje pod znakiem zapytania, gdy Colm niespodziewanie postanawia ją zakończyć. Zaskoczny Padraic za wszelką cenę chce zrozumieć, co się stało i odzyskać kontakt z dawnym przyjacielem. W jego staraniach wspierają go siostra Siobhan i znajomy młodzieniec o imieniu Dominik. Niestety wszelkie wysiłki Padraica spełzają na niczym, a niewzruszony Colm jest coraz bardziej zdeterminowany, by zakończyć niechcianą relację. Po rzuconym w desperacji ultimatum Colma następuje seria szokujacych wydarzeń, od których nie ma już odwrotu...

Colin Farrell i Brendan Gleeson w niezwykle poruszającej opowieści o męskiej przyjaźni. „Duchy Inisherin” w Kinie Światowid.

