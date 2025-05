Zachwycająca wizualnie, rozbrzmiewająca przebojowymi piosenkami i pełna szalonych przygód opowieść o tym, że czasem tylko muzyka może obudzić zimne serce. „Dumna królewna” od 30 maja w Kinie Światowid.

Dzielny król Mikołaj pragnie zdobyć serce dumnej i rozpieszczonej królewny Karoliny. Wie jednak, że dziewczyna otoczona jest doradcami, którzy mają własne plany, co do jej przyszłości. Karolina ma zostać żoną zarozumiałego, ale bajecznie bogatego księcia Sebastiana. Mikołaj postanawia w przebraniu skromnego ogrodnika zbliżyć się do dziewczyny, by za pomocą muzyki, magicznego kwiatu i porywających opowieści obudzić jej serce i zdobyć zaufanie. Jednak chciwi doradcy nie pozwolą grać sobie na nosie. Mikołaj i Karolina muszą stawić im czoła, by ocalić nie tylko swoje serca, ale całe królestwo.

Reżyser: David Lisý, Radek Beran

Produkcja: Czechy 2024

Czas: 84 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.