 "Dwie siostry" we Wtorkowym kinie dla dorosłych

Kino Światowid zaprasza na cykl „Wtorkowe kino dla dorosłych”. 25 lutego o 12.00 będzie okazja, żeby obejrzeć film Łukasza Karwowskiego pt. „Dwie siostry”.

„Wtorkowe kino dla dorosłych” to specjalne projekcje filmów polskich, z dubbingiem lub lektorem odbywające się w wybrane dni (dwa raz w miesiącu) o godzinie 12.00, w promocyjnej cenie – 13 złotych.

25 lutego widzowie obejrzą film pt. „Dwie siostry”.

To historia dwóch od lat skonfliktowanych ze sobą sióstr – Jaśminy i Małgorzaty. Kobiety wyruszają z Warszawy do Charkowa, by przywieźć stamtąd ciężko rannego ojca. Po wybuchu wojny w Ukrainie mężczyzna pracował tam jako wolontariusz, przewożąc materiały medyczne. Relacja sióstr nigdy nie należała do najłatwiejszych. Młodsza Małgorzata zawsze czuła się gorsza, bardziej wyobcowana i niechciana. Miała poczucie, że ojciec faworyzuje starszą Jaśminę. Teraz jednak, dla dobra najbliższej im osoby, dziewczyny muszą połączyć siły i porzucić dawne urazy. Czy im się to uda? Czy w tym nieludzkim świecie, do jakiego dotarły znajdzie się miejsce na miłość, zrozumienie i wybaczenie?