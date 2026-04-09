 Dyrygent w Kinie Światowid

Nagradzany czeski film pokazujący milczenie młodych w sytuacjach przekraczania granic – “Dyrygent” od 10 kwietnia w Kinie Światowid.

Czechy, początek lat 90. Trzynastoletnia Karolína zostaje przyjęta do prestiżowego żeńskiego chóru o światowej sławie, dołączając do swojej starszej siostry i innych utalentowanych dziewcząt. Jej niezwykły głos szybko zwraca uwagę cenionego, lecz tajemniczego dyrygenta. Początkowo wyróżnienie to wydaje się sukcesem, jednak wkrótce Karolína odkryje, jak wysoką cenę przyjdzie jej zapłacić za ten przywilej. Inspirowany sprawą Bambini di Praga film eksploruje relacje, w których niewinność doświadcza przemocy i władzy nadużywanej bez skrupułów.

Reżyseria: Ondřej Provazník

Produkcja: Czechy, Słowacja 2025

Obsada: Kateřina Falbrová, Juraj Loj, Maya Kintera, Zuzana Šulajová, Marek Cisovský, Ivana Wojtylová

Czas: 106 min

