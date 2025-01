Przyłączając się do wyprawy z pomysłowym Tomem i jego rezolutną siostrą Mary, przekonajcie się, że każdy może zostać bohaterem! „Dzielna banda i tajemnica zaginionego wujka” od 31 stycznia w Kinie Światowid.

Nieustraszone rodzeństwo Tom i Mary przypływa do Nowego Jorku na spotkanie z wujkiem Niallem, który jednak nie zjawia się w porcie. Ukrywając się w transkontynentalnym pociągu, bez grosza przy duszy, dzieci wyruszają w niesamowitą podróż przez Dziki Zachód, by odnaleźć wujka. Wraz z nowo poznanym chłopcem i przygarniętym pieskiem muszą uratować nowych przyjaciół z rąk gangu poszukiwaczy złota.

Reżyser: Juan Jesús García Galocha, Pedro Solís García

Produkcja: Hiszpania 2024

Czas: 82 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.